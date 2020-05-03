В Карелии благоустроили братскую могилу в Долине героев

В Питкярантском районе приведена в порядок территория воинского захоронения.

Об этом информирует паблик Питкярантского района.

"Среди воинских захоронений в Питкярантском районе есть в Долине героев братская могила № 50 – одно из напоминаний нам, живым, о павших в Советско-Финляндской войне 1939-1940 годов. 29 апреля на этой могиле был наведен порядок и возложены венки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 75-летию Победы в России восстановят свыше 9,5 тысячи воинских захоронений.