Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бывший начальник полиции Петрозаводска уехал служить на Камчатку
Сегодня 10:13
В Карелии ушел в отставку глава Беломорского района 3
Сегодня 11:26
Выявлены нарушения при начислении пенсий в Пенсионном фонде 6
Сегодня 08:54
Парфенчиков: "Максимальное количество уроков мы рекомендуем проводить на свежем воздухе" 4
Сегодня 06:40
Житель Карелии разочаровал приятеля "недружеским" поступком 1
25.08.2020 18:40

В Карелии более 170 мам в декрете освоили новые профессии

Новости. Общество
17:40, 26 Августа 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Сегодня более 170 молодых мам Карелии получили новые навыки и компетенции, сообщили в Управлении труда и занятости РК.

С начала года в Карелии на работу с обновленными профессиональными навыками вышли 27 молодых мам. Остальные женщины продолжают воспитывать детей и в перспективе планируют продолжить трудовую деятельность.

Среди направлений обучения наиболее востребованы "Управление гостиничным бизнесом", "Информационные системы и технологии", "Экономика предприятий и организаций", "Управление государственными закупками", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Кадровое делопроизводство и управление персоналом", обучение в сфере здравоохранения и медицинских услуг, программы повышения квалификации педагогов и работников в сфере менеджмента в образовании. Обучение по этим направлениям прошли более 130 человек.

Одним из востребованных направлений является обучение в сфере управления государственными закупками. Знания в этой области приобрели 16 мам. Женщины изучают принципы закупок, управление закупочной деятельностью, нормирование и ценообразование, способы определения поставщиков, правовые аспекты реализации антикоррупционной политики и другие вопросы.

Успешно реализованы и запросы на обучение по таким направлениям как кадастровая деятельность, земельно-имущественные отношения, реставрация и реконструкция архитектурного наследия, основы сметного ценообразования в строительстве, программирование, специалист в сфере государственной молодежной политики, информационные системы и технологии.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику

Аналитика

Сегодня 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»