В Карелии более 170 мам в декрете освоили новые профессии

Сегодня более 170 молодых мам Карелии получили новые навыки и компетенции, сообщили в Управлении труда и занятости РК.

С начала года в Карелии на работу с обновленными профессиональными навыками вышли 27 молодых мам. Остальные женщины продолжают воспитывать детей и в перспективе планируют продолжить трудовую деятельность.

Среди направлений обучения наиболее востребованы "Управление гостиничным бизнесом", "Информационные системы и технологии", "Экономика предприятий и организаций", "Управление государственными закупками", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Кадровое делопроизводство и управление персоналом", обучение в сфере здравоохранения и медицинских услуг, программы повышения квалификации педагогов и работников в сфере менеджмента в образовании. Обучение по этим направлениям прошли более 130 человек.

Одним из востребованных направлений является обучение в сфере управления государственными закупками. Знания в этой области приобрели 16 мам. Женщины изучают принципы закупок, управление закупочной деятельностью, нормирование и ценообразование, способы определения поставщиков, правовые аспекты реализации антикоррупционной политики и другие вопросы.

Успешно реализованы и запросы на обучение по таким направлениям как кадастровая деятельность, земельно-имущественные отношения, реставрация и реконструкция архитектурного наследия, основы сметного ценообразования в строительстве, программирование, специалист в сфере государственной молодежной политики, информационные системы и технологии.