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Новости. Общество
13:02, 05 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

В Карелии более 350 машин будут убирать дороги зимой

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Для проведения работ по зимнему содержанию дорог будет задействовано 358 единиц техники, уже заготовлены противогололедные материалы, сообщили Минтрансе Карелии.

Согласно сведениям, предоставленным подрядными организациями в КУ РК "Управтодор РК2", на сегодняшний день количество дорожно-эксплуатационной техники, которая будет задействована при выполнении работ по зимнему содержанию, составляет 358 единицы: 123 КДМ, 79 автогрейдеров, прицепных грейдеров, 156 экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков, тракторов.

Из этого числа к зимнему содержанию дорог готовы 339 единиц техники, что составляет 95 %.

Также для проведения работ по зимнему содержанию заготовлены противогололедные материалы: 72,4 тысячи кубометров песка, 5 тысяч тонн соли.

Подрядными организациями для проведения работ по зимнему содержанию в текущем году используется 46 теплых стоянок спецтехники, 43 пескобазы, в том числе 5 бункерных.

 

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