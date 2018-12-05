В Карелии более 350 машин будут убирать дороги зимой

Для проведения работ по зимнему содержанию дорог будет задействовано 358 единиц техники, уже заготовлены противогололедные материалы, сообщили Минтрансе Карелии.

Согласно сведениям, предоставленным подрядными организациями в КУ РК "Управтодор РК2", на сегодняшний день количество дорожно-эксплуатационной техники, которая будет задействована при выполнении работ по зимнему содержанию, составляет 358 единицы: 123 КДМ, 79 автогрейдеров, прицепных грейдеров, 156 экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков, тракторов.

Из этого числа к зимнему содержанию дорог готовы 339 единиц техники, что составляет 95 %.

Также для проведения работ по зимнему содержанию заготовлены противогололедные материалы: 72,4 тысячи кубометров песка, 5 тысяч тонн соли.

Подрядными организациями для проведения работ по зимнему содержанию в текущем году используется 46 теплых стоянок спецтехники, 43 пескобазы, в том числе 5 бункерных.