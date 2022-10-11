В Карелии более 500 детей мобилизованных получили выплаты в 50 тысяч рублей

Глава Карелии рассказал о поддержке семей участников спецоперации.

Родители и опекуны более 500 детей из семей мобилизованных получили единовременную выплату — по 50 тысяч на каждого ребенка. Об этом сообщил руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Это решение мы приняли, чтобы поддержать семьи мобилизованных. Заявления на выплату продолжают поступать. В ближайшее время средства будут перечислены остальным», — пишет Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, кто может получить помощь:

— несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные), находящиеся под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы, а также дети в возрасте до 23 лет, проходящие обучение по очной форме.

— беременные жены, по достижению срока беременности не менее 22 недель (после рождения ребёнка женщина может получить ещё одну выплату)

На сегодняшний день поступило 617 заявлений для предоставления выплат в отношении 906 детей, сообщили в правительстве республики.

О том, куда и какие документы нужно предоставить для получения выплаты, можно узнать здесь или позвонить по телефону: 8 800 600 00 00.

Ранее сообщалось, более 300 тысяч рублей собрали учреждения культуры Карелии для мобилизованных.