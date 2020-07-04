В Карелии более 500 медиков прошли обучение по COVID-19

Петрозаводский медицинский колледж разработал и утвердил программу повышения квалификации "Медицинская помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19".

Программа, рассчитанная на 36 часов, прошла экспертизу и зарегистрирована на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России, сообщили в паблике Петрозаводского базового медицинского колледжа.

Обучение по COVID-19 прошли уже 554 специалиста со средним медицинским образованием. Они работают в лечебно-профилактических учреждениях на территории республики.

"Выпускники колледжа 2020 года при предоставлении подтверждающего документа о трудоустройстве в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Карелия, также могут пройти обучение бесплатно", - пишут в паблике.

Напомним, в больницах Карелии появится новая техника для диагностики коронавируса.