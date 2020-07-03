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В больницах Карелии появится новая техника для диагностики коронавируса

Новости. Общество
10:53, 04 Июля 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Заключены контракты на поставку 6 спиральных компьютерных томографов.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" для диагностики коронавируса врачи активно применяют компьютерную томографию, особенно в тех случаях, когда присутствует симптоматика.

"КТ-картина помогает установить верный диагноз, а также оценить эффективность лечения. Поэтому продолжаем оснащать наши лечебные учреждения необходимым оборудованием. Мы заключили контракты на поставку еще 6 спиральных компьютерных томографов. Один из них уже работает в тестовом режиме в Сегежской ЦРБ. Остальные 5 предназначены для Республиканской инфекционной больницы, Госпиталя для ветеранов войн, Республиканского противотуберкулезного диспансера, Городской поликлиники №1 и Питкярантской ЦРБ. Кроме того в стационар в поселке Чупа и Калевальскую ЦРБ поступят два цифровых рентгеновских комплекса", – написал губернатор.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 4 июля составило 1499.

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