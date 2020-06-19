В Карелии более сотни подростков нашли работу

Более 120 несовершеннолетних работают на предприятиях региона, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Сейчас ребята работают у индивидуальных предпринимателей, в ООО "Кареллестранс", в ООО "Гарант", а также в составе учебных бригад в Поросозерской, Лоймольской и в Сортавальской школах. В Петрозаводске группа подростков приступила к работе в "РКС-Петрозаводск". Ребята уже второй год трудятся в этой организации. Трудоустройство детей на летний период продолжается, с работодателями заключено 49 договоров.

В Суоярвском районе первыми к работе приступили ребята из Кайпинской основной, Лоймольской, Поросозерской и Суоярвской средних школ. раны труда для несовершеннолетних.

Напомним, в течение года в Карелии предполагается предложить работу не менее чем 1500 подросткам. Органы местного самоуправления выделили на данное мероприятие в 2020 году более 5 млн рублей.

Подростки занимаются облагораживанием пришкольных территорий, подготовкой школ, детских домов, молодежных клубов к новому учебному году. Также дети заняты на работах по уборке служебных помещений, введению информации в базы данных, в качестве курьеров, почтальонов, операторов связи, официантов, комплектовщиков, гардеробщиков, дворников, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, архивных работников, а также в сфере услуг общественного питания.

Средний размер оплаты труда ребенка составит в зависимости от возраста несовершеннолетнего от 8 до 10 тысяч рублей.