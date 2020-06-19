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В Карелии более сотни подростков нашли работу

Новости. Общество
14:58, 19 Июня 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Более 120 несовершеннолетних работают на предприятиях региона, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Сейчас ребята работают у индивидуальных предпринимателей, в ООО "Кареллестранс", в ООО "Гарант", а также в составе учебных бригад в Поросозерской, Лоймольской и в Сортавальской школах. В Петрозаводске группа подростков приступила к работе в "РКС-Петрозаводск". Ребята уже второй год трудятся в этой организации. Трудоустройство детей на летний период продолжается, с работодателями заключено 49 договоров.

В Суоярвском районе первыми к работе приступили ребята из Кайпинской основной, Лоймольской, Поросозерской и Суоярвской средних школ. раны труда для несовершеннолетних.

Напомним, в течение года в Карелии предполагается предложить работу не менее чем 1500 подросткам. Органы местного самоуправления выделили на данное мероприятие в 2020 году более 5 млн рублей.

Подростки занимаются облагораживанием пришкольных территорий, подготовкой школ, детских домов, молодежных клубов к новому учебному году. Также дети заняты на работах по уборке служебных помещений, введению информации в базы данных, в качестве курьеров, почтальонов, операторов связи, официантов, комплектовщиков, гардеробщиков, дворников, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, архивных работников, а также в сфере услуг общественного питания.

Средний размер оплаты труда ребенка составит в зависимости от возраста несовершеннолетнего от 8 до 10 тысяч рублей.

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Комментарии

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елпидифор
2020-06-19 16:31:03
Кир, так вперед с киркой! А дети должны учится. У нас уровень поступающих в вузы упал на 30 процентов за десятилетие. Только платные растут. Ни одно государство такого будущего себе не позволит. Кроме КНДР.
кир
2020-06-19 17:02:29
елпидифор, давно читал, что в любимых либералами Штатах дети богатых людей работали летом на простых работах. Разносчиками газет, например. Это им не помешало, потом выучились и стали успешными людьми. Мы тоже бывали в стройотрядах. И ничего. :)
Mikko Merimies
2020-06-19 15:20:58
Определён ли законодательно "возраст совершеннолетия"?
кир
2020-06-19 15:13:35
Пусть ребята работают. Пусть немного узнают как деньги родителям достаются. Самим скоро придется себе на жизнь зарабатывать.
Гость
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