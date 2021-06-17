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В Карелии более тысячи любителей говорить по мобильнику за рулем попались инспекторам

Новости. Общество
11:38, 18 Июня 2021
фото: youtube.com / Olga Bogomaz / Au volant on ne texte pas version longue /скриншот видео

Госавтоинспекция Карелии сообщила о масштабах нарушений, которые допускают водители, разговаривающие по телефону за рулем.

С начала года автоинспекторы привлекли к административной ответственности более 1000 нарушителей ПДД РФ, которые во время управления автомобилем разговаривали по телефону. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства, предусмотренное ст. 12.36.1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. А вместе с тем, такая недисциплинированность водителей ставит под угрозу безопасность дорожного движения и жизни участников движения», — говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что движение машин ограничат и замедлят на трассе «Кола».

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Комментарии

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кир
2021-06-18 12:50:24
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Гость
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