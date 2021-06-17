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Движение машин ограничат и замедлят на трассе «Кола»

Новости. Общество
10:17, 18 Июня 2021
фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На федеральной трассе «Кола» ограничат пропускную способность из-за необходимости проведения ремонтных работ.

На трассе Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия, на участке с 12 по 23 километр (Всеволожский район Ленинградской области), будет ограничена пропускная способность. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 

Причиной ограничений станут ремонтные работы. 

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса движения в направлении Мурманска, а в период с 5 по 18 июля будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. На период перекрытия одной полосы по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — заявил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Сообщается, что на данном участке дороги четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении с установленным по оси дороги барьерным ограждением. Устранять колейность будут на всех четырёх полосах. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дополнительно в период с 2 по 23 июля будут устранять колейность на переходно-скоростных полосах примыканий основного хода автомобильной дороги в обоих направлениях», — добавил Пузыревский.

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