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На сокращение зарплаты жители Карелии готовы чаще, чем население других регионов

Новости. Общество
12:12, 28 Июня 2021
фото: pixabay

Жители Карелии намного чаще других россиян согласны пойти на снижение зарплаты, чтобы получить предложение о трудоустройстве.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством по поиску работы и персонала HeadHunter.

В целом 47% опрошенных жителей Карелии готовы пойти на снижение ожидаемой зарплаты ради новой работы. Не согласны с этим лишь 34% соискателей.

Чаще всего умерить свои желания готов домашний персонал, начинающие работники и ИТ-специалисты. Кроме того, с этим соглашаются работники добывающих предприятий, туристических компаний и банков, представители науки, образования, искусства и ряда других сфер.

А в каких отраслях работают самые несговорчивые специалисты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-06-28 13:50:21
" Шел по дворам". В инет он зашёл, пробежался по камерам сампо да ситилинка. Прапорщик кириенко. А в СА, оставшись после срочной на сверхсрочку, очень любил солдатиков припахать на физической, примитивной работе. Типа "копать от забора и до обеда". Копатель-почитатель "смуглых индейцев".
кир
2021-06-28 12:36:04
Много физической, примитивной работы. Шел по дворам и видел, что смуглые люди работают и не пьяные, а наших нет.
Гость
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