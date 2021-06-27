На сокращение зарплаты жители Карелии готовы чаще, чем население других регионов

Жители Карелии намного чаще других россиян согласны пойти на снижение зарплаты, чтобы получить предложение о трудоустройстве.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством по поиску работы и персонала HeadHunter.

В целом 47% опрошенных жителей Карелии готовы пойти на снижение ожидаемой зарплаты ради новой работы. Не согласны с этим лишь 34% соискателей.

Чаще всего умерить свои желания готов домашний персонал, начинающие работники и ИТ-специалисты. Кроме того, с этим соглашаются работники добывающих предприятий, туристических компаний и банков, представители науки, образования, искусства и ряда других сфер.

А в каких отраслях работают самые несговорчивые специалисты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».