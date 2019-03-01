В Карелии больше семей стали тратить маткапитал на бытовые нужды

За первые два месяца 2019 года семьи с низкими доходами подали 125 заявлений на получение единовременной выплаты из средств маткапитала.

"За январь-февраль уже нынешнего года подано 125 заявлений на единовременную выплату из средств материнского капитала", –заявила на пресс-конференции заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по РК Юлия Ермакова.

Для сравнения, в 2018 году правом получения ежемесячных выплат из средств маткапитала воспользовалась 351 семья с низким доходом из Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".