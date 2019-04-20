В Карелии будущим мамам рассказали, как обезопасить малыша в поездке

В женской консультации родильного дома им. Гуткина К.А. для будущих мам провели мастер-класс, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Будущие мамы узнали о различных видах удерживающих устройств, об их недостатках и преимуществах. На практике было продемонстрировано, как правильно установить автолюльку в автомобиле и разместить в ней малыша.

Автоинспектор разъяснила, что неправильная установка детского удерживающего устройства не обеспечит ребенку безопасности и может стоить малышу здоровья.

В диалоге слушатели пришли к выводу, что первая поездка малыша в автомобиле из роддома домой должна осуществляться с использованием детского удерживающего устройства.