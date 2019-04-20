В Карелии будущим мамам рассказали, как обезопасить малыша в поездке

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В женской консультации родильного дома им. Гуткина К.А. для будущих мам провели мастер-класс, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Будущие мамы узнали о различных видах удерживающих устройств, об их недостатках и преимуществах. На практике было продемонстрировано, как правильно установить автолюльку в автомобиле и разместить в ней малыша.
Автоинспектор разъяснила, что неправильная установка детского удерживающего устройства не обеспечит ребенку безопасности и может стоить малышу здоровья.
В диалоге слушатели пришли к выводу, что первая поездка малыша в автомобиле из роддома домой должна осуществляться с использованием детского удерживающего устройства.
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