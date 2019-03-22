В Карелии будут судить бывшего начальника полиции, обвиняемого в хищении чужого имущества

Поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника полиции и заместителя начальника по охране общественного порядка, сообщили в Олонецком районном суде.

В Олонецкий районный суд Республики Карелия поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции Олонецкого района, который обвиняется в хищении вверенного ему имущества, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Хищение было совершено с использованием служебного положения.

Также в суд поступило дело и в отношении бывшего заместителя начальника по охране общественного порядка отдела полиции Олонецкого района, который органами предварительного следствия обвиняется в пособничестве в хищении чужого имущества, вверенного экс-начальнику отдела полиции, совершенного с использованием своего служебного положения, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.