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Новости. Общество
10:40, 22 Марта 2019
фото: © Михаил Почуев/ТАСС

В Карелии будут судить бывшего начальника полиции, обвиняемого в хищении чужого имущества

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Поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника полиции и заместителя начальника по охране общественного порядка, сообщили в Олонецком районном суде.

В Олонецкий районный суд Республики Карелия поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции Олонецкого района, который обвиняется в хищении вверенного ему имущества, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Хищение было совершено с использованием служебного положения.

Также в суд поступило дело и в отношении бывшего заместителя начальника по охране общественного порядка отдела полиции Олонецкого района, который органами предварительного следствия обвиняется в пособничестве в хищении чужого имущества, вверенного экс-начальнику отдела полиции, совершенного с использованием своего служебного положения, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-03-22 11:27:43
...и вот под этой личиной
Скрывался блин уголовник.
А ведь какой был музззчина
Эх, настоящий полковник :)
однозначно
2019-03-22 11:21:36
Что по этому поводу скажет официальный представитель МВД по Республике Карелия ? Граждане интересуются. Имеют конституционное право задавать вопросы и получать на них ответы в установленные законом сроки. Тем более учитывая общественный резонанс.
однозначно
2019-03-22 10:54:52
Фамилии засекречены ?
zanoza
2019-03-22 10:46:51
Кругом одно жульё! :)
Изя
2019-03-22 10:51:54
zanoza, Продукт кадровой работы в МВД РэКа , не более того . :)
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