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В Карелии будут судить директора фирмы, шантажировавшего рабочих

Новости. Криминал
13:47, 22 Августа 2020
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
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В Пудожском районе ведется расследование уголовных дел, которые были возбуждены в отношении руководителя местной фирмы, нарушившего Трудовое законодательство, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте прокурор Пудожского района обратился в Пудожский районный суд с заявлениями о взыскании с ООО «Гран ПСМ» в пользу работников заложенности по заработной плате и компенсации морального вреда за период с ноября 2019 года по февраль 2020 года.

Исковые заявления прокурора судом были полностью удовлетворены, но руководитель предприятия, не согласившись с решением районного суда, направил в Верховный суд Карелии три апелляционные жалобы, приложив к ним документы о якобы имевшем место увольнении работников по собственному желанию с декабря 2019 года.

Вместе с тем, при прокурорской проверке установлено, что увольнение было оформлено руководителем организации не в декабре прошлого года, а в июле текущего, то есть "задним" числом, а согласие работников на такое увольнение было получено работодателем под условием выдачи трудовых книжек, а также выплаты им незначительной части денежной суммы в счёт задолженности по заработной плате.

Таким образом, руководитель ООО "Гран ПСМ" после вынесения решений Пудожского районного суда о взыскании заработной платы за 4 месяца на общую сумму 283 тыс. рублей, совершил неправомерные действия по фальсификации документов об увольнении работников более ранней датой, в результате чего уменьшилась бы сумма его задолженности по выплате заработной платы.

По результатам проверки прокуратура района вынесла постановления о направлении материалов в следственный отдел Медвежьегорска, по результатам рассмотрения которых в отношении руководителя ООО "Гран ПСМ" возбуждено три уголовных дела за фальсификацию доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, и или его представителем, санкция которой предусматривает минимальное наказание в виде штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Расследование данных уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.

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