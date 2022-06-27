В Карелии будут судить юношу, пытавшегося задушить отчима

В Кеми завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, днем 10 февраля 18-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома в Кеми, поссорился с отчимом. Он избил мужчину и пытался задушить. Однако свой умысел на убийство до конца довести не смог из-за вмешательства супруги потерпевшего. Она оттолкнула обвиняемого, и потерпевший оказал активное сопротивление.

Юношу 12 февраля арестовали.

В настоящее время по делу проведены все следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, психически больной пенсионер в Карелии совершил убийство.