890x80
Реклама

В Карелии будут судить ложную жертву изнасилования

Новости. Криминал
15:54, 11 Ноября 2021
фото: © unsplash

Новости партнеров

В Сортавале 19-летняя девушка соврала в полиции, что ее изнасиловали, и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Сортавальского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело за ложный донос.

По данным следствия установлено, что в августе 19-летняя девушка, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, с целью незаконного возбуждения уголовного дела, сообщила о якобы совершенном в отношении нее изнасиловании. Она в подробностях описала обстоятельства совершенного преступления, сообщила о применении к ней физического насилия и указала место совершения преступления.

По данному заявлению следователями была проведена процессуальная проверка и установлено, что преступления в отношении женщины не совершалось. В настоящее время проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины, о заведомо ложном доносе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
oтo
2021-11-11 16:24:48
Она хотела, очень хотела. Не получилось, вот и разыграла. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

10.11.2021 15:40
Капитал
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
Журналист «Столицы на Онего» провел тест-драйв чешского городского кроссовера ŠKODA KAROQ.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
10.11.2021 12:00
Во внеплановом порядке 1
10.11.2021 11:56
«Трудности перевода» 3
09.11.2021 14:33
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 17
02.11.2021 12:37
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 14
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»