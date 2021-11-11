В Карелии будут судить ложную жертву изнасилования

В Сортавале 19-летняя девушка соврала в полиции, что ее изнасиловали, и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Сортавальского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело за ложный донос.

По данным следствия установлено, что в августе 19-летняя девушка, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, с целью незаконного возбуждения уголовного дела, сообщила о якобы совершенном в отношении нее изнасиловании. Она в подробностях описала обстоятельства совершенного преступления, сообщила о применении к ней физического насилия и указала место совершения преступления.

По данному заявлению следователями была проведена процессуальная проверка и установлено, что преступления в отношении женщины не совершалось. В настоящее время проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины, о заведомо ложном доносе.