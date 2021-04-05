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В Карелии будут судить мужчину за насилие, кражу и наркотики

Новости. Криминал
07:25, 06 Апреля 2021
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
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Житель Петрозаводска ответит в суде за попытку изнасилования, кражу вещей и хранение наркотиков, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемый, находясь дома у знакомой девушки в Петрозаводске напал на нее, избил, а затем попытался изнасиловать. Совершив в отношении потерпевшей насилие сексуального характера, он покинул ее квартиру, прихватив ее планшет и вещи. Ущерб от кражи составил более 7 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый украл 2 тысячи рублей у своего знакомого, а также незаконно приобрел и хранил наркотическое средство. В ходе следствия наркотики были изъяты.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии будут судить троих мужчин, похитивших предпринимателя из-за 3,5 млн рублей.

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