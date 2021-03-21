В Петрозаводске будут судить подростка с другом, которые избили и ограбили на улице прохожего

Молодым злоумышленникам грозит 10 лет лишения свободы за разбойное нападение, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего мужчины и 17-летнего подростка, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, вечером 8 сентября 2020 года 18-летний петрозаводчанин и его 17-летний друг в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице в Петрозаводске, напали на прохожего мужчину, применили к нему насилие и похитили 4,5 тысячи рублей. С места происшествия обвиняемые скрылись, но были задержаны.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.