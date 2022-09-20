В Карелии будут судить мужчину за попытку изнасиловать 80-летнюю пенсионерку

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Питкяранского района, обвиняемого в покушении на изнасилование и разбое, сообщили в ведомстве.

Следствием установлено, ночью 14 мая в деревне Питкярантского района 31-летний мужчина проник в квартиру 80-летней пенсионерки, чтобы обокрасть ее. Угрожая ножом, обвиняемый избил пожилую женщину. Он нанес ей ножевые ранения в лицо и грудь. Денег в квартире пенсионерки он не нашел, но решил изнасиловать бабушку. Эта попытка не удалась — помешала соседка, которая прибежала на крик пенсионерки.

В период предварительного следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



фото: © СУ СКРФ по РК

В настоящее время следователями проведены все следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии задержали мужчину за изнасилование, совершенное 11 лет назад.