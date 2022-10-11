В Карелии будут судить мужчину за убийство 14-тилетней давности

В Суоярвском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве жителя поселка Лахколампи в 2008 году, сообщает Следком Карелии.

Следователи с криминалистами удалось установить личность подозреваемого в убийстве 51 - летнего мужчины, жителя Суоярвского района. Он с лета 2008 года числился без вести пропавшим.

По данным следствия, в августе 2008 года компания деревенских жителей ушла в лес за ягодами. Через некоторое время все вернулись, кроме одного. Пропавшего мужчину долго искали, но безрезультатно. По факту безвестного исчезновения в январе 2009 года было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В результате активизации следственной деятельности, после грамотно выстроенной тактики проведения допросов свидетелей и следственных экспериментов следователям удалось установить причастное к убийству лицо. Им оказался 65 – летний мужчина, который был знаком с потерпевшим, вместе с ним собирал ягоды. В это время возникший между ними конфликт закончился убийством.

По данным следствия, в августе 2008 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в лесу, несколько раз ударил палкой потерпевшего по голове. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый перенес погибшего на берег лесного озера, привязал камни к телу и утопил.

В настоящее время обвиняемый отбывает наказание за другое особо тяжкое преступление, находится в колонии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии будут судить двух мужчин за убийство 30-летней давности.