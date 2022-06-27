В Карелии будут судить мужчину за угрозу взорвать гранатой судебного пристава

В Кемском районе в суд направлено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении судебного пристава.

Прокуратура Кемского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении сотрудницы службы судебных приставов, сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в марте. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в служебный кабинет судебного пристава–исполнителя, которая вынесла три постановления об обращении взыскания с него долга. Мужчина в дерзкой форме, с использованием нецензурной лексики, потребовал отменить решения. Он угрожал взорвать ее с помощью гранаты.

«Судебный пристав с учетом сложившейся обстановки, алкогольного опьянения должника, а также его агрессивного поведения восприняла угрозы реально. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кемский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

Должнику грозит до пяти лет лишения свободы.