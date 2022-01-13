В Карелии будут судить мужчину, зарезавшего свою собутыльницу

В Муезерском районе под суд пойдет 52-летний мужчина, воткнувший нож в живот своей подруги.

Прокуратура Муезерского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя поселка Муезерский, обвиняемого в убийстве. По версии следствия, в августе прошлого года между обвиняемым и потерпевшей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Женщина оскорбила собутыльника, а он ударил ее ножом в живот. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия, расскзалали в прокуратуре Карелии.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, жителя Карелии, заступившегося за женщину, зарезал пьяный сосед.