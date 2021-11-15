Жителя Карелии, заступившегося за женщину, зарезал пьяный сосед

Суд присяжных признал виновным мужчину, убившего своего соседа во время ссоры из-за женщины, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Дело было рассмотрено судом присяжных.

В декабре 2020 года мужчина в пьяном состоянии поссорился с соседом, который заступился за сожительницу подсудимого. Петрозаводчанин ударил соседа ножом в грудь — пострадавший умер на месте.

Полицейские задержали злоумышленника, который обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.

Суд присяжных признал мужчину виновным в убийстве. Петрозаводчанину придется провести ближайшие 10 лет в исправительной колонии строгого режима.