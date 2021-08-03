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В Карелии будут судить мужчину, зарезавшего свою сожительницу

Новости. Криминал
12:57, 06 Августа 2021
фото: © shutterstock

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Жителю Сортавалы грозит до 15 тюрьмы за жестокое убийство своей сожительницы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Следствием установлено, что в июне 58-летниц житель Сортавалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей нанёс ей не менее четырёх ударов ножом в грудь, живот и спину. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина вновь воспользовался тем же ножом, ударив себя в область предплечья.

Вину в совершении убийства житель Сортавалы признал, после вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

За убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее житель Петрозаводска ударил топором по голове рабочего, делавшего ремонт в соседней квартире.

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