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Житель Петрозаводска ударил топором по голове рабочего, делавшего ремонт в соседней квартире

Новости. Криминал
16:20, 04 Августа 2021
фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

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Недовольный шумом петрозаводчанин на лестничной площадке напал с топором на рабочего, делавшего ремонт у соседей, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, днем 25 декабря 2020 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. На лестничной площадке он не менее двух раз ударил топором по голове мужчину, который делал ремонт в соседней квартире и, в результате, шумел на весь подъезд. Жертве удалось спастись. Он смог увернуться от ударов, оттолкнув нападавшего, и убежать.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петрозаводчанина. Мужчина обвиняется в покушение на убийство.

Уголовное дело после вручения заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, молодой житель Петрозаводска проломил своей матери череп на день рождения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-08-04 16:22:17
А чего там с недавним бодибилдерным качком, который тоже с головой не дружит ?
Гость
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