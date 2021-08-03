Житель Петрозаводска ударил топором по голове рабочего, делавшего ремонт в соседней квартире

Недовольный шумом петрозаводчанин на лестничной площадке напал с топором на рабочего, делавшего ремонт у соседей, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, днем 25 декабря 2020 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. На лестничной площадке он не менее двух раз ударил топором по голове мужчину, который делал ремонт в соседней квартире и, в результате, шумел на весь подъезд. Жертве удалось спастись. Он смог увернуться от ударов, оттолкнув нападавшего, и убежать.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петрозаводчанина. Мужчина обвиняется в покушение на убийство.

Уголовное дело после вручения заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, молодой житель Петрозаводска проломил своей матери череп на день рождения.