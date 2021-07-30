Молодой житель Петрозаводска проломил своей матери череп на день рождения

Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью матери, сообщили в прокуратуре Петрозаводска.

Заместитель прокурора Петрозаводска Рашид Бескембиров 30 июля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 30-летнего местного жителя Владимира. Предварительное следствие городской полиции обвиняет его в причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери. О случившемся «Столице на Онего» рассказал старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев.

"В День Победы 9 мая сын с матерью отмечали ее 59-летний день рождения, - сообщил Олег Беляев. - Оба выпили, после чего мать заснула прямо за столом. Вероятно, это разозлило мужчину, и он руками и ногами жестоко избил мать. В результате жестокого избиения женщина получила тяжелые травмы. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом основания черепа, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью".

В результате, по информации Олега Беляева, день рождения для женщины закончился в больнице, где она находится до сих пор. А ее ранее судимый за кражу сын был задержан и арестован вначале на 2 месяца. А на днях, сообщил Олег Беляев, городской суд продлил содержание Владимира под стражей до 31 августа. Скоро его уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.