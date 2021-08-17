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В Карелии будут судить начальника лесничества за взятку в 35 тысяч рублей от «черных лесорубов»

Новости. Криминал
08:05, 19 Августа 2021
фото: © "Столица на Онего"

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Еще один представитель Калевальского лесничества предстанет перед судом за взятки от «черных лесорубов».

По версии следствия, заместитель руководителя Калевальского лесничества в прошлом году договорился с одним из лесорубов о передаче ему через посредника, лесничего, взятки в размере 35 тысяч рублей за незаконную заготовку древесины «сухостойной породы». Предприниматель «черную» рубку провел, заместитель руководителя Калевальского лесничества на это глаза закрыл, получив через своего сотрудника оговоренную сумму. Деньги, 35 тысяч рублей, обвиняемый потратил на свои нужды. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Свою вину зам руководителя лесничества признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, экс-руководитель Калевальского лесничества получил 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей за взятки в 600 тысяч рублей. Суд установил, что с 2015 года по 2020 год подсудимый вместе с двумя лесничими своей организации выявлял на вверенной ему территории лиц, занимающихся незаконной рубкой, после чего систематически получал от них взятки за молчание.

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