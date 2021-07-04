Бывший руководитель лесничества в Карелии был сурово наказан за взятки

Экс-руководитель лесничества в Калевальском районе, за взятки закрывавший глаза на незаконные рубки, отправится в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Бывший руководитель Калевальского лесничества был признан виновным в получении взятки

Суд установил, что с 2015 года по 2020 год подсудимый вместе с двумя лесничими своей организации выявлял на вверенной ему территории лиц, занимающихся незаконной рубкой, после чего систематически получал от них взятки за молчание.

Было установлено 8 фактов получения взяток в крупном и значительном размерах, а также один факт злоупотребления должностными полномочиями, связанный с внесением в акт осмотра одного из лесных участков заведомо ложных сведений.

Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей и лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее была осуждена за взятки одна из работниц этого лесничества.