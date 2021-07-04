Реклама
Прислать новость
Улицу в центре Петрозаводска закроют для движения с понедельника
04.07.2021 17:19
В Карелии появились «скорпионы» (ВИДЕО) 4
04.07.2021 15:02
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет» 35
04.07.2021 15:53
Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на трассе в Карелии 2
04.07.2021 12:17

Бывший руководитель лесничества в Карелии был сурово наказан за взятки

Новости. Криминал
10:49, 05 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Даниил Колодин

Экс-руководитель лесничества в Калевальском районе, за взятки закрывавший глаза на незаконные рубки, отправится в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Бывший руководитель Калевальского лесничества был признан виновным в получении взятки

Суд установил, что с 2015 года по 2020 год подсудимый вместе с двумя лесничими своей организации выявлял на вверенной ему территории лиц, занимающихся незаконной рубкой, после чего систематически получал от них взятки за молчание.

Было установлено 8 фактов получения взяток в крупном и значительном размерах, а также один факт злоупотребления должностными полномочиями, связанный с внесением в акт осмотра одного из лесных участков заведомо ложных сведений.
Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей и лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее была осуждена за взятки одна из работниц этого лесничества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-05 10:52:23
Когда ночного фотографа на строгий режим отправите ? Загостился в сизо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Аналитика

30.06.2021 16:45
Обществоведение
Пионерские лагеря: обыкновенные и невероятные 1
После публикации о советских отпусках и каникулах меня спрашивают, почему я не написал о пионерских лагерях, даже не вспомнил о них.
Школьные стадионы будут ремонтировать 3
30.06.2021 11:45
Клиники на Чайкиной: «в очередь за пиявками»
29.06.2021 14:10
В «ОРЭС-Петрозаводск» в разгаре летняя ремонтная кампания 1
28.06.2021 09:30
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 8
25.06.2021 14:02
Вся аналитика

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»