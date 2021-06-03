На севере Карелии осуждена за взятки еще одна работница лесничества

Еще одна работница «Калевальского центрального лесничества», обвиняемая в получении взяток, попала за решетку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего работника «Калевальского центрального лесничества», обвиняемой в получении взяток.

Суд установил, что с 2015 года по май 2020 года подсудимая, работая лесничим, выявляла на вверенной ей территории лиц, занимающихся незаконной рубкой, после чего регулярно получала от них взятки за молчание. Действовала подсудимая по предварительному сговору с двумя руководителями и еще одним лесничим вышеуказанной организации.

Было доказано шесть фактов получения взяток, а также внесение в акт осмотра лесного участка заведомо ложных сведений. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Суд признал бывшего лесничего виновной в 7 преступлениях и приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 564 тысячи рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, ранее под суд пошли еще два руководителя этой организации и один лесничий, за взятки закрывавшие глаза на незаконные рубки.