В Карелии будут судить подростка за кражу денег и украшений

Житель Сортавалы напал на женщину и похитил у нее сумочку, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, февраля обвиняемый на улице в Сортавале напал на прохожую женщину и вырвал у нее с рук сумочку, в которой находились деньги и ювелирные изделия. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

В этот же день обвиняемый был задержан.

Он заключен под стражу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.