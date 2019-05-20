В Карелии будут судить подростка за кражу денег и украшений

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Житель Сортавалы напал на женщину и похитил у нее сумочку, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, февраля обвиняемый на улице в Сортавале напал на прохожую женщину и вырвал у нее с рук сумочку, в которой находились деньги и ювелирные изделия. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.
В этот же день обвиняемый был задержан.
Он заключен под стражу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
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