В Карелии будут судить водителя за попытку дать взятку инспектору

В Беломорске мужчину подозревают в том, что он сель пьяным за руль, а потом попытался дать взятку инспектору, который его поймал.

Следователи Беломорска расследуют уголовное дело в отношении 62–летнего мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Об этом информирует Следком Карелии.

По данным следствия, подозреваемый находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он был остановлен сотрудниками ДПС. В служебном автомобиле подозреваемый передал сотруднику ДПС взятку в сумме 2500 рублей, чтобы избежать наказания. Инспектор отказался от получения взятки и доложил о случившемся в отдел полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что компанию в Карелии оштрафовали на 1 млн за взятку в 400 тыс. рублей.