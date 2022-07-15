Компанию в Карелии оштрафовали на 1 млн за взятку в 400 тыс. рублей

ООО «СК Мост» получило крупный штраф за дачу взятки начальнику отдела дорожного строительства филиала АО «Сегежский ЦБК».

По сообщению прокуратуры Карелии, в 2018–2019 годах начальник отдела дорожного строительства филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам за денежное вознаграждение в общей сумме более 400 000 рублей «помогал» ООО «СК Мост». Компания занималась содержанием участка автомобильной дороги в Сегежском районе. Руководитель подразделения ЦБК направлял организации за взятку вверенную технику, а также технику подрядных организаций для проведения необходимых работ.

Ранее получатель вознаграждения был признан виновным в коммерческом подкупе в крупном размере. Но прокуратура Сегежского района возбудила в отношении ООО «СК Мост» дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В результате суда назначил ООО «СК Мост» штраф в размере 1 млн рублей.

«В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора наложен арест на транспортное средство и банковские счета, принадлежащие предприятию», — сообщили в прокуратуре Карелии.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии в 6 раз чаще стали получать взятки.