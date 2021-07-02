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В Карелии будут судить женщину, до полусмерти забившую своего сына ножом

Новости. Криминал
10:34, 03 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Беломорске женщина во время ссоры напала на своего сына с ножом: он выжил, она пойдет под суд, сообщили в Следкоме Карелии.

В мае жительница Беломорска, находясь в своей квартире, во время ссоры со своим 43-летним сынома нанесла ему множественные удары ножом, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Потерпевший был госпитализирован, врачи спасли ему жизнь.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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