В Карелии будут судить женщину, до полусмерти забившую своего сына ножом

В Беломорске женщина во время ссоры напала на своего сына с ножом: он выжил, она пойдет под суд, сообщили в Следкоме Карелии.

В мае жительница Беломорска, находясь в своей квартире, во время ссоры со своим 43-летним сынома нанесла ему множественные удары ножом, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Потерпевший был госпитализирован, врачи спасли ему жизнь.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.