В Карелии будут судить женщину, заставившую своих сыновей воровать

Жительница Пряжинского района предстает перед судом за вовлечение детей в совершение кражи, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в апреле нынешнего года 31-летняя обвиняемая дала своим сыновьям 12-ти и 10-ти лет указание украсть деньги из квартиры соседки, с которой она в это время распивала спиртные напитки у себя дома. Дети, убедившись, что за ними никто не наблюдает, через незапертую входную дверь проникли в чужую квартиру и похитили 21 тысячу рублей.

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении непутевой женщины. 31-летняя мать обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, петрозаводчанин предстанет перед судом за 21 кражу и три грабежа.