890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Молодая женщина, пытавшаяся обокрасть гипермаркет Петрозаводска, предстанет перед судом
02.06.2020 17:20
"Мы научимся его побеждать"  5
02.06.2020 14:23
Девочка-подросток пропала в Петрозаводске 2
Сегодня 07:35
В Петрозаводске продолжают благоустраивать газоны (ФОТО) 4
02.06.2020 17:40
Глава Следкома Карелии поменял за год легковой автомобиль на внедорожник 20
02.06.2020 15:31

В Карелии будут судить женщину, заставившую своих сыновей воровать

Новости. Криминал
11:43, 03 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Жительница Пряжинского района предстает перед судом за вовлечение детей в совершение кражи, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в апреле нынешнего года 31-летняя обвиняемая дала своим сыновьям 12-ти и 10-ти лет указание украсть деньги из квартиры соседки, с которой она в это время распивала спиртные напитки у себя дома. Дети, убедившись, что за ними никто не наблюдает, через незапертую входную дверь проникли в чужую квартиру и похитили 21 тысячу рублей.

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении непутевой женщины. 31-летняя мать обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, петрозаводчанин предстанет перед судом за 21 кражу и три грабежа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-03 12:05:29
Потом переедут в город по программе переселения из ветхого жилья.
Вася
2020-06-03 11:54:42
С таким подходом,у нас почти вся власть останется сиротами.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

02.06.2020 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  5
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 24
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»