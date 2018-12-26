В Карелии будут учить на кинолога

Прием абитуриентов на специальность "Кинология" начнется в 2019 году в Сортавальском колледже – он станет первым в Карелии образовательным учреждением, где будут обучать этой профессии.

Как сообщили в министерстве образования Карелии, выучиться на кинолога приглашают выпускников, успешно освоивших основную общеобразовательную программу. Зачисление будет проводиться по результатам конкурса аттестатов. Срок обучения составит 3,5 года.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".