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В Карелии бухгалтера, забывшего вычесть деньги из зарплаты алиментщика, наказали рублем

Новости. Общество
09:35, 01 Февраля 2023
фото: © ТАСС/ Григорий Сысоев

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Приставы в Карелии нашли нарушения в работе бухгалтерии одного из предприятий и выписали штрафы на 128 тысяч рублей.

Судебные приставы проверили работу двух предприятий в Пряжинском районе и нашли ошибки у бухгалтерии одного из них. 

А именно, сотрудник не стал вычитать из зарплаты алиментщика полагающиеся суммы на содержание детей. Выписаны штрафы на общую сумму 128 тысяч рублей. Нарушитель оплатил восемь из них на 120 тысяч рублей. 

Бухгалтерия предприятия обязана своевременно удерживать и перечислять деньги взыскателям, а в случае увольнения должника сообщать об этом судебному приставу-исполнителю, напомнили в УФССП Карелии. 

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