Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
14:10, 29 Января 2018

В Карелии буйному водителю грозит 5 лет лишения свободы

По теме

Жителей Карелии наказали за избиение жителя Финляндии
29.01.18 18:20
Полиция Петрозаводска разыскивает ранее судимых мужчин
29.01.18 15:10
Воры в Беломорске похитили батарей на 180 тысяч рублей
29.01.18 11:47
Все новости
Загрузка...

В Сортавале пьяный водитель пытался выяснить отношения с сотрудниками ГИБДД и попал под уголовную статью, сообщили в Следкоме Карелии.

Рано утром 15 ноября 2017 года сотрудники дорожно-патрульной службы в городе Сортавала остановили автомашину для проверки водителя на предмет управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

После того, как сотрудники полиции выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, его препроводили в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.

В автомобиле 24-летний водитель повел себя агрессивно, попытался разбить окно, самостоятельно вышел на улицу, где высказал задержавшим его сотрудникам полиции недовольство их действиями, а затем ударил одного из них рукой.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По теме

Жителей Карелии наказали за избиение жителя Финляндии
29.01.18 18:20
Полиция Петрозаводска разыскивает ранее судимых мужчин
29.01.18 15:10
Воры в Беломорске похитили батарей на 180 тысяч рублей
29.01.18 11:47
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
23.01.2018, 10:24
Экс-супруг заемщицы "Саны", отец четверых детей, покончил жизнь самоубийством в Петрозаводске
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске
28.01.2018, 11:19
ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице
26.01.2018, 06:40
На трассе в Карелии перевернулся автобус с пассажирами

Аналитика

Сегодня 16:21
Политкухня
"Просто подогнали под приговор"
В Верховном суде Карелии рассматривают апелляцию на приговор, вынесенный Девлету Алиханову.
Водоканал – это серьезно
Сегодня 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
Сегодня 09:18
Хочешь, чтобы город стал лучше? Отправь заявку и отдай свой голос 2
24.01.2018 16:45
Властную вертикаль начинает колбасить 5
23.01.2018 09:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:18
Личное мнение
Поминки по зверосовхозу "Пряжинский" 3
Некоторые читатели могут подумать, а не слишком ли часто нам предлагают читать о проблемах  АО "Пряжинское"? Не коснулся бы этой темы,  если бы не широко разрекламированная государством политика импортозамещения в сельскохозяйственном производстве и заманчивые  обещания "зеленой" улицы для кредитования хозяйств, попавших в трудную ситуацию.
"Сложные" перекрестки. Нужно ли включать сигнал поворота при изгибе главной дороги?
Сегодня 11:37
Сор из избы: в каких условиях готовили суши 3
26.01.2018 09:17
Как не завалить экзамен по вождению на улицах города?
23.01.2018 13:50
архив чтиво

Медиа

Как в Петрозаводске задерживали сторонников Навального
Сегодня 11:22
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»