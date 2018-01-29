В Карелии буйному водителю грозит 5 лет лишения свободы

В Сортавале пьяный водитель пытался выяснить отношения с сотрудниками ГИБДД и попал под уголовную статью, сообщили в Следкоме Карелии.

Рано утром 15 ноября 2017 года сотрудники дорожно-патрульной службы в городе Сортавала остановили автомашину для проверки водителя на предмет управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

После того, как сотрудники полиции выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, его препроводили в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.

В автомобиле 24-летний водитель повел себя агрессивно, попытался разбить окно, самостоятельно вышел на улицу, где высказал задержавшим его сотрудникам полиции недовольство их действиями, а затем ударил одного из них рукой.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.