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В Карелии буйные посетители стреляли из пневматики и крушили посуду

Новости. Общество
09:45, 22 Июня 2021
фото: © управление Росгвардии Карелии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителей в заведениях сферы обслуживания.

В одной из гостиниц Сортавалы на днях помощь росгвардейцев потребовалась в связи с тем, что постоялец, прибывший из Санкт-Петербурга, в состоянии опьянения позволил себе недостойное поведение. Об этом информирует карельское управление Росгвардии. Размахивающего руками, ругающегося нецензурной бранью 60-летнего гражданина задержали сотрудники вневедомственной охраны и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В тот же день в Кондопоге вызов поступил из бильярдного клуба, где гость заведения разбил три стакана и отказался платить.  Он был задержан сотрудниками Росгвардии за порчу имущества.

20 июня около шести утра тревожная кнопка была нажата в ресторане, расположенном в ТРЦ на проспекте Ленина. Там 25-летняя девушка с пневматическим пистолетом стреляла в воздух. Гражданка была передана сотрудникам МВД.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы помешали вору пронести мимо кассы два литра «Мартини».

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