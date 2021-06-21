В Карелии буйные посетители стреляли из пневматики и крушили посуду

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителей в заведениях сферы обслуживания.

В одной из гостиниц Сортавалы на днях помощь росгвардейцев потребовалась в связи с тем, что постоялец, прибывший из Санкт-Петербурга, в состоянии опьянения позволил себе недостойное поведение. Об этом информирует карельское управление Росгвардии. Размахивающего руками, ругающегося нецензурной бранью 60-летнего гражданина задержали сотрудники вневедомственной охраны и передали полиции для дальнейшего разбирательства.



В тот же день в Кондопоге вызов поступил из бильярдного клуба, где гость заведения разбил три стакана и отказался платить. Он был задержан сотрудниками Росгвардии за порчу имущества.



20 июня около шести утра тревожная кнопка была нажата в ресторане, расположенном в ТРЦ на проспекте Ленина. Там 25-летняя девушка с пневматическим пистолетом стреляла в воздух. Гражданка была передана сотрудникам МВД.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы помешали вору пронести мимо кассы два литра «Мартини».