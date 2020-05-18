В Карелии бутики будут обслуживать покупателей по одному

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил об ограничениях, которые могут ввести в маленьких магазинах в торговых центрах.

В ходе круглого стола, который руководитель республики проводит сегодня в режиме онлайн-конференции, предприниматели высказали обеспокоенность тем, как смогут работать небольшие магазины при нынешних нормах количества посетителей из-за коронавируса.

"Сейчас 50 квадратных метров - один посетитель. Если мы берем в расчет огромный торговый центр, да, наверное, это оправданно. Но торговые центры распределены на маленькие бутики. Есть магазины площадью 25 квадратных метров. Значит, туда никто зайти не сможет?" – поинтересовалась предприниматель Анна Окулова.

По словам главы республики, к бутикам будет особый подход. В них смогут обсуживать одного покупателя.

"Один выходит, другой заходит, - сказал Артур Парфенчиков. Но эта шкала (с нормативами количества посетителей на квадратные метры торговой площади – Прим. ред) должна быть отработана, она должна обсуждаться и меняться. И она должна быть разной для Петрозаводска и, например, Муезерки. Я считаю, в принципе в каких-то поселках можно и уйти от необходимости установления каких-то ограничений. Эти решения мы принимаем, обязательно советуясь с главами поселений, главами администраций районов".

Ранее сообщалось, что торговые центры Петрозаводска могут открыться уже на следующей неделе.