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За минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразились почти 400 человек

Новости. Общество
09:22, 22 Октября 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 72042 человека.

В Карелии за сутки коронавирусом инфицирован 384 человек (не были привиты 380 пациента), из них заболевших — 381; средней тяжести — 47; тяжелых — 3; крайне тяжелых/ИВЛ — нет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В стационарах находится 855 пациент. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — семь, из них один на инвазивной ИВЛ.

За минувшие сутки от коронавируса умерли двое человек. Общее число жертв за все время пандемии в республике достигло 948 человек

За сутки после ковида поправились 291 человек.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 72042 человека. Выздоровели за все время 67850 пациентов.

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Комментарии

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Пётр Жаткин
2021-10-22 10:06:56
Президент России поручил правительству предпринять ряд шагов для улучшения эпидемиологической ситуации в стране и... Отправил переписчиков ходить по квартирам, чтоб они стали переносчиками ковида. Ведь они наверняка посетят жилища заражённых, а потом заявятся к здоровым. А до этого устроил трёхдневный выборы и прочие массовые мероприятия. В общем, как всегда, правая рука не знает, что делает левая
Изя
2021-10-22 10:19:59
Пётр Жаткин, Путин не нравится ? Напишите в ФСБ , явку с повинной лучше всего ))))
Кир
2021-10-22 12:10:46
Изя, молодец.)))
Изя
2021-10-22 12:33:50
Кир, на тебя равняюсь ))) :)
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