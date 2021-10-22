За минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразились почти 400 человек

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 72042 человека.

В Карелии за сутки коронавирусом инфицирован 384 человек (не были привиты 380 пациента), из них заболевших — 381; средней тяжести — 47; тяжелых — 3; крайне тяжелых/ИВЛ — нет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В стационарах находится 855 пациент. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — семь, из них один на инвазивной ИВЛ.

За минувшие сутки от коронавируса умерли двое человек. Общее число жертв за все время пандемии в республике достигло 948 человек

За сутки после ковида поправились 291 человек.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 72042 человека. Выздоровели за все время 67850 пациентов.