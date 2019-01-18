Бывшего рыбинспектора в Карелии осудили за служебный подлог

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Бывший госинспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов получил штраф в размере 120 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что в октябре 2016 года подсудимый, стремясь искусственно повысить показатели своей работы по выявлению административных правонарушений в акватории Ладожского озера, составил протокол об административном правонарушении, в который внес заведомо ложные сведения о нарушении правил рыболовства, якобы совершенном жительницей Карелии.
В дальнейшем на основании указанного протокола женщине было назначено административное в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, хотя в действительности она правонарушения не совершала.
Аналогичное преступление инспектор совершил на следующий день в отношении другой потерпевшей.
Суд по совокупности преступлений назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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