В Карелии бывшие сотрудники ГИБДД попались на взятках

Три бывших инспектора ГИБДД обвиняются в получении взяток, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, незаконное вознаграждение обвиняемые получали от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственный проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автодорогам Пряжинского района без специальных разрешений, а также за освобождение нарушителей от административной ответственности.

Кроме того, они информировали взяткодателей о проведении рейдов и специальных операций, направленных на выявление административных правонарушений в указанной сфере.

После вручения обвиняемы копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.