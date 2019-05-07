В Карелии бывшие сотрудники ГИБДД попались на взятках

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Три бывших инспектора ГИБДД обвиняются в получении взяток, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, незаконное вознаграждение обвиняемые получали от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственный проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автодорогам Пряжинского района без специальных разрешений, а также за освобождение нарушителей от административной ответственности.
Кроме того, они информировали взяткодателей о проведении рейдов и специальных операций, направленных на выявление административных правонарушений в указанной сфере.
После вручения обвиняемы копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.
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