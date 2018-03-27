В Карелии бывший руководитель предприятия сдал помещение в аренду с нарушением закона

Экс-директор оштрафован на 10 тысяч рублей.

Прокуратура Лахденпохского района выявила нарушения требований антимонопольного законодательства в действиях бывшего директора ГУП РК "Сортавальское ДРСУ", сообщили в республиканской прокуратуре.

Проверкой установлено, что 29 апреля 2016 года между ГУП РК "Сортавальское ДРСУ" и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор аренды нежилого помещения в Лахденпохье. При этом в нарушение требований закона "О защите конкуренции" директор ДРСУ данный договор заключил без проведения конкурсов или аукционов.

Частью 1 ст. 14.9 КоАП предусмотрена административная ответственность, в том числе, за совершение должностным лицом организаций, осуществляющих функции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации действий, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят к устранению конкуренции.

По результатам проверки прокурор Лахденпохского района возбудил в отношении бывшего руководителя ГУП РК "Сортавальское ДРСУ" производство об административном правонарушении по указанной статье.

Дело рассмотрено Карельским УФАС России, бывшему директору предприятия назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.