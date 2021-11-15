В Карелии бывший заключенный-дебошир будет чаще посещать отделение полиции

Суд увеличил количество явок в отделение полиции для бывшего заключенного, нарушившего общественный порядок, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Медвежьегорском районе суд рассмотрел дело по иску местного отделения МВД об установлении в отношении бывшего заключенного дополнительных ограничений по административному надзору. Было установлено, что при освобождении мужчины, осужденного за совершение тяжкого преступления, из мест лишения свободы с апреля 2017 года был установлен административный надзор с рядом ограничений. Так, бывшему заключенному запрещалось выезжать за пределы республики. Он должен был дважды в месяц посещать отдел полиции.

Вместе с тем, в период срока административного надзора мужчина не выполнял установленные ограничения, дважды в 2021 году совершил правонарушения, посягающие на общественный порядок.

Суд с учетом заключения прокурора удовлетворил иск и установил в отношении бывшего заключенного в рамках административного надзора дополнительные ограничения. Количество явок в отделение полиции для мужчины увеличили до трех раз в месяц. Таким образом сотрудники правоохранительных органов будут контролировать дебошира.