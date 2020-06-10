В Карелии чаще всего рожают женщины за 30

С начала года в республике родились более 2,1 тысячи младенцев, сообщили в Фонде соцстрахования Карелии.

За пять месяцев при поддержке программы "Родовый сертификат" в Карелии появился на свет 2 131 ребенок.



По сложившейся в последние годы традиции, большинство новорожденных – мальчики, их на 104 больше, чем девочек.



Две семьи стали богаче сразу на трех малышей, у 28 пар родились двойни.



Пик рождаемости на территории республики пришелся на мам в возрасте 30-35 лет. Чаще всего это второй и последующие дети в семье.



Самым "урожайным" месяцем в демографическом плане стал апрель.



Напомним, в 2019 году в Карелии у мам, которые воспользовались родовыми сертификатами, родились 5 380 малышей.