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В Карелии чаще всего рожают женщины за 30

Новости. Общество
18:20, 10 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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С начала года в республике родились более 2,1 тысячи младенцев, сообщили в Фонде соцстрахования Карелии.

За пять месяцев при поддержке программы "Родовый сертификат" в Карелии появился на свет 2 131 ребенок.

По сложившейся в последние годы традиции, большинство новорожденных – мальчики, их на 104 больше, чем девочек.

Две семьи стали богаче сразу на трех малышей, у 28 пар родились двойни.

Пик рождаемости на территории республики пришелся на мам в возрасте 30-35 лет. Чаще всего это второй и последующие дети в семье.

Самым "урожайным" месяцем в демографическом плане стал апрель.

Напомним, в 2019 году в Карелии у мам, которые воспользовались родовыми сертификатами, родились 5 380 малышей.

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Комментарии

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кир
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