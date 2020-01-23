Снижение рождаемости зафиксировали в Карелии

За 2019 года на родились более пяти тысяч малышей, сообщили в Фонде социального страхования Карелии.

В 2019 году в Карелии у мам, которые воспользовались родовыми сертификатами, родились 5 380 малышей, среди них 99 двоен и 4 тройни.



По сравнению с предыдущими годами отмечено снижение уровня рождаемости – в прошлом году на свет появилось 5 928 детей, а в 2017 – 6 209.



Как показывает статистика, мальчики "не сдали свои позиции" девочкам и остались на первом месте по рождаемости. Средний рост новорожденных составил 51 см, средний вес – 3,3 кг. Средний возраст рожениц – 30 лет.

За фактически оказанные медицинские услуги отделение Фонда направило на счета лечебных учреждений Карелии более 55 млн рублей.

Ранее сообщалось, что четвертые тройняшки родились в перинатальном центре Карелии.