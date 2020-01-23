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Снижение рождаемости зафиксировали в Карелии

Новости. Общество
17:40, 23 Января 2020
фото: © pixabay
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За 2019 года на родились более пяти тысяч малышей, сообщили в Фонде социального страхования Карелии.

В 2019 году в Карелии у мам, которые воспользовались родовыми сертификатами, родились 5 380 малышей, среди них 99 двоен и 4 тройни.

По сравнению с предыдущими годами отмечено снижение уровня рождаемости – в прошлом году на свет появилось 5 928 детей, а в 2017 – 6 209.

Как показывает статистика, мальчики "не сдали свои позиции" девочкам и остались на первом месте по рождаемости. Средний рост новорожденных составил 51 см, средний вес – 3,3 кг. Средний возраст рожениц – 30 лет.

За фактически оказанные медицинские услуги отделение Фонда направило на счета лечебных учреждений Карелии более 55 млн рублей.

Ранее сообщалось, что четвертые тройняшки родились в перинатальном центре Карелии.

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Комментарии

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User
2020-01-23 21:44:56
Сейчас материнский капитал в Конституцию пропишут и начнется сказочный демографический рывок. Времени на раскачку нет!
кир
2020-01-23 19:32:38
Фигня. По моим наблюдениям много курящих мамашек ходят с колясками. Больше, чем раньше. А загорелые каждый год прибавляют по ребёнку. В соседнем доме уже многодетная семья. Мужчины у них работают, а не пьют как наше мужичьё.
Вася
2020-01-23 18:29:47
Это Ленин заложил бомбу.
zanoza
2020-01-23 17:50:22
О какой рождаемости можно говорить при падении социально-экономического развития в регионе.
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