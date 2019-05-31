Четвертые тройняшки родились в перинатальном центре Карелии

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На днях в республиканском перинатальном центре появились на свет уже четвертые тройняшки.
Всего же с момента сдачи центра в эксплуатацию 10 декабря 2018 года, здесь родились 668 мальчиков и 667 девочек.
Из них 47 двоен и четверо тройняшек.
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