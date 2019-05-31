Четвертые тройняшки родились в перинатальном центре Карелии

На днях в республиканском перинатальном центре появились на свет уже четвертые тройняшки.

Всего же с момента сдачи центра в эксплуатацию 10 декабря 2018 года, здесь родились 668 мальчиков и 667 девочек.

Из них 47 двоен и четверо тройняшек.