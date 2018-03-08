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Новости. Происшествия
11:09, 08 Марта 2018

В Карелии четверо человек за сутки пострадали в ДТП

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За прошедшие сутки в Карелии произошло три ДТП,в которых пострадали четыре участника дорожного движения.

 

Об этом сообщает Управление ГИБДД Карелии.

В 15-15 в г.Петрозаводске на Комсомольском проспекте на дороге, которая ведет на свалку, 31-летний водитель "ВАЗ-21083" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "КАМАЗ". В результате происшествия водитель "ВАЗ" получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

В 18-30 в Костомукше 67-летний водитель "Лада-Гранта" при выполнении разворота столкнулся с автомобилем "Форд-Фокус". В результате происшествия травмы получили два пассажира "Лада-Гранта": женщина 38 лет и 14-летняя девочка, которые находились на заднем сидении и были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Водители были трезвы. 

В 19-25 в Петрозаводске на ул.Калинина 59-летний водитель автомобиля "Ниссан Х-трейл" совершил наезд на школьницу, которая пересекала проезжую часть вне установленного для перехода места, в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате пешеход, 15-летняя девочка, госпитализирована. Водитель был трезв.

По фактам ДТП проводятся проверки, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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