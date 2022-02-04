В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, за сутки увеличилось на 194

За время пандемии 13267 детей в республики заразились COVID-19.
На 7 февраля в Карелии зарегистрировано 13267 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
За минувшие сутки выявлено 194 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 138.
За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 102 ребенка.
Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 12138 человек.
Напомним, Карелия перешагнула психологический рубеж: за сутки в республике выявлены 1033 инфицированных, выздоровели 823 пациента, умерли 4 человека.
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