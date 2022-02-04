Перешагнули рубеж: за сутки в Карелии больше 1000 человек заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Карелии выявлены 1033 инфицированных, 194 из заболевших – дети, сообщили в Минздраве республики.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков пишет: «Сегодня мы перешагнули психологически важный рубеж по количеству инфицированных, у подавляющего большинства выявлен новый штамм «Омикрон». По нашей ежедневной сводке видно, как быстро он распространяется, как много среди заболевших детей».

Ситуация по коронавирусу на утро 7 февраля выглядит следующим образом.

Зарегистрирован 105131 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 13267 детей.

За прошедшие сутки выявлены 1033 инфицированных (194 - дети), из них непривитых – 992 (96 %).

В ковидных стационарах получают лечение 878 пациентов, в состоянии средней тяжести – 811 человек, в тяжёлом – 59 (из них непривитых - 58).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 99147 человека, за последние сутки – 823.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1343 человек.

«Зловещие данные приводит молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Он считает, что организм человека, болеющего ковидом в течение 10 дней, стареет на 10 лет. Прививка от коронавируса позволяет избежать ускоренного «старения», - сообщает Михаил Охлопков.